В четырех районах Петербурга появились новые детские сады

Речь идет о Выборгском, Красносельском, Невском и Московском районах.

В Выборгском, Красносельском, Невском и Московском районах Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на ввод в эксплуатацию детских садов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства сегодня, 19 сентября.

Учреждение Выборгского района на 250 мест находится на Манчестерской улице, 3. Общая площадь объекта – 4,3 тыс. "квадратов". Детский сад Красносельского района на 220 мест построен на проспекте Буденного, 21. Его площадь – 4,2 тыс. "квадратов".

Сады Невского и Московского районов встроены в жилые дома. Первый из них расположен на Октябрьской набережной, 86. Он рассчитан на 60 мест. Второй возведен на Московском проспекте, 72, и его вместимость – 50 мест.

Ранее на Piter.TV: в Московском и Пушкинском районе построят детские сады.

Фото: Piter.TV