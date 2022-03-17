Два детских сада открыли в новых кварталах Красногвардейского района

Александр Беглов поручил обеспечить новую застройку Красногвардейского района социальной инфраструктурой. Открыты два детских сада, рассказали в пресс-службе Смольного.
В частности, речь идет об учреждении №8 на 160 мест в ЖК "Цветной город" на Муринской дороге. Сад доступен для ребят от 1,5 до 7 лет. Там будут работать восемь разновозрастных групп, в том числе специальные, для детей с нарушениями речи. Обустроены кабинеты учителя-логопеда и дополнительного образования.
Кроме того, введен в эксплуатацию сад №67 на 75 мест в ЖК "Малая Охта" на Заневском проспекте. В него смогут попасть малыши от 3 до 7 лет. Станет доступна группа кратковременного пребывания для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет.
К следующему учебному году в Красногвардейском районе планируется открытие четырех детских садов: два детский сада в ЖК "Цветной город", на Республиканской улице и Малоохтинском проспекте.
Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района
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Фото: Piter.TV
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