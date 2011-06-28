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В "Солнечном городе" появился седьмой детский сад
Сегодня, 13:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В "Солнечном городе" появился седьмой детский сад

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Сад оформлен в единой цветовой гамме окружающих жилых домов.

Завершено строительство нового детского сада с бассейном в Красносельском районе, это седьмой по счету садик в "Солнечном городе". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сад оформлен в единой цветовой гамме окружающих жилых домов. На первом этаже размещены помещения для яслей со спальнями, бассейн, медкабинет и кухня. Второй этаж отведен для музыкальных и спортивных занятий, кружковых помещений, а на третьем находятся кабинеты для подготовительных занятий. Для детей разного возраста предусмотрены отдельные входы.

Во дворе есть спортивная и игровые площадки с теневыми навесами, а также разместилась метеоплощадка, где дети смогут изучать природные и погодные явления.

Также на Манчестерской достроили детский сад на 250 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей,

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