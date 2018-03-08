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Ученые нашли в чайных пакетиках частицы пластика
Сегодня, 13:48
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nastya960

Ученые нашли в чайных пакетиках частицы пластика

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При заваривании чайного пакетика, в кипяток попадает около примерно 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц.

Чайные пакетики оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают с проточными водами в Мировой океан. Канадские ученые опубликовали статью в Environmental Science & Technology.

При заваривании чайного пакетика, в кипяток попадает около примерно 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц и ещё три миллиарда полимерных наночастиц. Это больше, чем в других проверенных напитках и видах пищи.

Даже пластиковые бутылки с водой оказывают не такое существенное влияние на указанные показатели.

WWF: в Мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика

Теги: чай, чайный пакетик, частики пластика
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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