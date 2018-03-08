Ученые нашли в чайных пакетиках частицы пластика

При заваривании чайного пакетика, в кипяток попадает около примерно 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц.

Чайные пакетики оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают с проточными водами в Мировой океан. Канадские ученые опубликовали статью в Environmental Science & Technology.

При заваривании чайного пакетика, в кипяток попадает около примерно 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц и ещё три миллиарда полимерных наночастиц. Это больше, чем в других проверенных напитках и видах пищи.

Даже пластиковые бутылки с водой оказывают не такое существенное влияние на указанные показатели.

WWF: в Мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика