В центре столицы Гвинеи произошла стрельба

Возможно, была предпринята попытка государственного переворота.

В центре столицы Гвинеи – городе Конакри – произошла стрельба. Об этом информирует международное агентство новостей Reuters.

По словам источника СМИ, на городских улицах присутствуют военнослужащие. Они требуют от прохожих немедленного возвращения домой. Отмечается, что выстрелы были слышны в районе резиденции президента республики. Речь может идти о попытке государственного переворота.

Более подробная информация о происходящем отсутствует.

Ранее полиция Черногории применила слезоточивый газ против националистов.

Видео: Youtube/LE GUINEEN