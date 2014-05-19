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В центре столицы Гвинеи произошла стрельба

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Возможно, была предпринята попытка государственного переворота.

В центре столицы Гвинеи – городе Конакри – произошла стрельба. Об этом информирует международное агентство новостей Reuters.

По словам источника СМИ, на городских улицах присутствуют военнослужащие. Они требуют от прохожих немедленного возвращения домой. Отмечается, что выстрелы были слышны в районе резиденции президента республики. Речь может идти о попытке государственного переворота.

Более подробная информация о происходящем отсутствует.

Ранее полиция Черногории применила слезоточивый газ против националистов.

Видео: Youtube/LE GUINEEN

Теги: гвинея, государственный переворот, стрельба
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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