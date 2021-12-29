В центре "Велес" проснулись медведи

Спячка закончилась у диких животных из-за ранней оттепели.

В центре "Велес" из-за продолжительной оттепели проснулись медведи Хвостик и Носик. Бурые жители зверинца проверили обстановку. Об этом сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Поняв, что на дворе еще зима, животные улеглись в берлогу и уснули. Если сейчас медведям предложить пищу, они проснутся и все съедят. Однако спать после лакомства животные уже не захотят.

Ранее на Piter.tv: в День всех влюбленных в Ленинградском зоопарке расскажут о животных, которые живут в парах.

Фото: ВКонтакте / Велес