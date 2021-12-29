В День всех влюбленных в Ленинградском зоопарке расскажут о животных, которые живут в парах

Гостей проведут по парковой территории и по крытым павильонам, поэтому боятся непогоды и дождей не стоит.

В День всех влюбленных в Ленинградском зоопарке пройдет особая экскурсия. Посетителям покажут пары животных разных видов, которые сейчас живут здесь. Об этом сообщили в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".

Первая экскурсия стартует в 13 часов. Гостей проведут по парковой территории и по крытым павильонам, поэтому боятся непогоды и дождей не стоит.

Так как некоторые обитатели ведут ночной образ жизни, отдельная прогулка пройдет в вечернее время. При желании можно заказать индивидуальную экскурсию.

А для самых романтичных в 17:00 мы проведём экскурсию по закрытому сумеречному зоопарку. Со своей второй половинкой вы сможете посмотреть на животных, которые ведут активный образ жизни лишь после захода солнца. Чем не отличная идея для необычного свидания в такой день? Ленинградский зоопарк, ВКонтакте

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Фото: ВКонтакте, Ленинградский зоопарк