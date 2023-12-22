К протестам также присоединились шахтеры и охотники.

В центре Варшавы протестующие фермеры парализовали движение. Об этом сообщает "РИА Новости".

Во вторник, 27 февраля, в столице Польши прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Его называют кульминацией общенационального протеста фермеров. К ним также присоединились шахтеры и охотники. Протестующие собрались у Дворца культуры и науки, откуда двинулись колонной по центру города. Их основными требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что за год в Ленобласти удалось собрать более 375 тонн картофеля и других овощей.

Видео: Telegram / РИА Новости