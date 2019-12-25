Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

В центре Томска загорелся Театр юного зрителя. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным экстренной службы, из здания были эвакуированы 25 человек. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В 11:01 (07:01 по московскому времени) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на переулке Нахановича. С чердака здания идет дым. пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Известно, что пламя распространилось по кровли здания. Общая площадь горения составила 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены около 70 человек личного состава ГУ МЧС, а также 19 единиц спецтехники.

Арестованного мэра Томска отстранили от должности.

Фото: Piter.tv