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В центре Томска загорелся Театр юного зрителя
Сегодня, 9:25
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lesjasap

В центре Томска загорелся Театр юного зрителя

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Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

В центре Томска загорелся Театр юного зрителя. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным экстренной службы, из здания были эвакуированы 25 человек. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В 11:01 (07:01 по московскому времени) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на переулке Нахановича. С чердака здания идет дым.

пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Известно, что пламя распространилось по кровли здания. Общая площадь горения  составила 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены около 70 человек личного состава ГУ МЧС, а также 19 единиц спецтехники.

Арестованного мэра Томска отстранили от должности.

Фото: Piter.tv

Теги: регионы, театр юного зрителя, томск, тюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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