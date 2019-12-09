В центре Петербурга заметили колонну велосипедистов

Вечером в среду, 23 сентября, читатель Piter.TV встретил в Зоологическом переулке колонну велосипедистов.
Петербуржец предположил, что это может быть продолжение акции "День без автомобиля", которая проходила вчера. В честь праздника петербуржцы совершили велопрогулку по набережной реки Фонтанки. К тому же появилась информация, что велосветофоры не появятся в Петербурге ранее 2022-го года.
Ранее мы писали, что россиянам рассказали о способах экономии на транспортном налоге.
Видео: Piter.TV
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