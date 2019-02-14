Россиянам рассказали о способах экономии на транспортном налоге

Способов на деле всего два.

Автомобилисты в России каждый год должны платить транспортный налог. Причем в зависимости от региона суммы могут существенно отличаться. На этом возможно сэкономить. Об этом сообщили "Аргументы и факты".

При расчете налога большую роль играет мощность двигателя. При показателе менее 100 л.с будет минимальная ставка. Самая крупная ставка ожидает владельцев с двигателем от 250 л.с. и стоимостью автомобиля от 3 миллионов рублей.

При этом сумму транспортного налога устанавливает регион. Например, в Оренбургской области владелец автомобиля будет освобожден от налога, если двигатель его ТС слабее 100 л.с. В Свердловской и Калининградской областях для такой категории авто применяется ставка в размере 2,5 рубля за 1 "лошадь". В Москве показатель составляет 12 рублей, в Петербурге - 24 рубля.

Но без постоянной регистрации поставить машину на учет в более "выгодном" регионе не выйдет. Но можно зарегистрировать машину на родственника, который живет в другом регионе или имеет налоговые льготы. Правда, льготы можно получить только в том случае, если мощность автомобиля составляет не более 200 л.с.

Ранее экспертами были названы способы определить реальный пробег автомобиля.

Фото: Piter.TV