Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Первое на что стоит обратить внимание – износотормозные диски.

Любой автомобиль имеет одометр — счетчик пройденных километров. Именно расстояние, которое проехала машина, влияет на ее плановое обслуживание. Зачастую при перепродаже продавцы стараются занизить пробег, чтобы продать автомобиль выгоднее. Эксперты "АиФ" рассказали, как выявить реальный пробег автомобиля.

Первое на что стоит обратить внимание – износотормозные диски. Если на машине установлены литые легкосплавные колеса, то эти диски видны через спицы, либо колеса можно снять. Пробег тормозных дисков составляет 80-120 тысяч километров. Хороший водитель меняет их вместе со вторым комплектом колодок.

Далее стоит изучить шины, они выдерживает примерно 5 сезонов, то есть более 50 тысяч километров. В этом случае 5-летняя машины с пробегом чуть менее 50 тысяч километров должны быть с покрышками с завода. На маркировке можно увидеть год изготовления.

О большом пробеге может сказать большое количество сколов на капоте, лобовом стекле, крыльях, дверях. Что касается стекла, дату его изготовления можно посмотреть в нижнем углу.

Также реальный пробег позволяет определить изношенность салона. На автомобилях с большим пробегом часто потерты руль, кнопки, подлокотник. После 50 тысяч километров кожа на руле блестит, через 100 тысяч трескается.

Наиболее точный пробег сможет сказать мастер в техническом сервисе, если просто подключит сканер. Таким образом он сразу скажет точный пробег климатической установки или коробки передач.

Этим летом автомобилистов России затронут новые правила.

Фото: Piter.TV