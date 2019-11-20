Названы нововведения, которые затронут автомобилистов летом

Они касаются обновления программы государственной поддержки, новых правил тюнинга и ввоза праворульных автомобилей в Россию.

С 1 июля жизнь российских автомобилистов немного изменится из-за нововведений. Они касаются обновления программы государственной поддержки, новых правил тюнинга и ввоза праворульных автомобилей в Россию.

С 1 июля будет расширено действие программы "Первый/Семейный автомобиль". Скидка в 10% будет предоставлена медикам, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом. Однако, цена автомобиля не должна превышать 1 миллиона рублей.

С начала июля запретят переводить двигатели на газовое топливо, устанавливать багажник, фаркоп, лебедку и другое оборудование на автомобиль. Будет отменена дистанционная экспертиза, автомобилисты должны проходить проверку в лабораториях.

Праворульные машины получат новый регламент, ограничения распространяться на автомобили категорий М2 и М3. Автовладельцы таких ТС должны будут получить специальное заключение в лаборатории и при этом получить сертификат, где указано, что машина безопасна.

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Фото: Piter.TV