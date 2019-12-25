Какие автомобили попадают под льготное автокредитование

По программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" можно приобрести автомобили стоимостью до 1,5 миллионов рублей.

С 1 июня значительно расширился перечень машин, доступных для покупки по программам льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

С наступлением лета изменились некоторые условия автокредитования. Теперь максимально допустимая стоимость машины составляет не 1 миллион, а 1,5 миллиона рублей. Но это по-прежнему должны быть автомобили, собранные на территории России и сошедшие с конвейера после 1 декабря 2019 года.

Представители российского подразделения Kia сообщили, что две модели марки попадают под действие госпрограмм. Это Kia Rio и хэтчбек Rio X-Line. Все варианты исполнения этих моделей стоят до 1,5 млн. рублей. Под программу попадают все версии Renault Logan и Sandero, а также их кросс-модификации - Logan Stepway и Sandero Stepway, модернизированный вседорожник Renault Kaptur и кросс-купе Arkana. Что касается автомобилей Lada, то подойдут любые модели из линейки во всех комплектациях, доступных у дилеров.

Всего на поддержку программ льготного автокредитования в текущем году было выделено 10,5 млрд. рублей. Также размер скидки можно увеличить с помощью программы Trade-in.

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Фото: Piter.TV