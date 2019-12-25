К этому моменту закончится господдержка.

Государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" могут завершиться в марте. К этому времени закончатся выделенные средства на льготное кредитование. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на информацию от двух дилерских компаний "Лады". Источники получили такие сведения от представителей дилера АвтоВАЗа. В самом АвтоВАЗе не стали комментировать ситуацию.

Общий бюджет льготного автомобильного кредитования составил пять млрд рублей на 2020 год. В 2019 году на данные нужды государство потратило 9,4 млрд рублей. За десять месяцев по указанным программам реализовано более 100 тысяч транспортных средств.

Напомним, что спрос на отечественный транспорт в 2019 году впервые упал после кризиса 2013-2014 годов. Производители заявили, что государство дошло до предела в предоставлении льготных условий покупки машин. Это произошло на фоне урезания поддержки в сегменте легковых автомобилей.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян ждет подорожание новых автомобилей в 2020 году.

Фото: Piter.tv

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