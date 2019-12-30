Россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Скидку 10% на все свои автомобили дают УАЗ, "АвтоВАЗ", Datsun, на неполный модельный ряд – Skoda, Renault, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Kia.

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом сообщили "Известия".

Скидку 10% на все свои автомобили дают УАЗ, "АвтоВАЗ", Datsun, на неполный модельный ряд – Skoda, Renault, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Kia. Однако, как отмечают эксперты, в настоящее время очень трудно выполнить условия программ, так как редкий автомобиль стоит менее миллиона рублей.

Минпромторг России продлил финансирование программ с 2020 года. В этом году на эти цели было зарезервировано вдвое меньше средств, чем в прошлом: 5 миллиардов рублей против 9,4 миллиарда.

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