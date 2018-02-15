В Москве нашли угнанный лимузин Сталина

Угнанный лимузин оценили в 2,5 миллиона евро.

Полицейские нашли в Москве угнанный ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщило издание Baza.

Автомобиль нашли в гаражном боксе. По предварительным данным, на машине хотели перебить номера и перевезти в другое место. Об угоне стало известно 27 декабря. Неизвестные погрузили автомобиль на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

Автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Угнанный лимузин оценили в 2,5 миллиона евро.

Эксперты составили ТОП-10 самых невостребованных автомобилей в России.