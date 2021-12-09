  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:18
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Хабаровском крае спасенную косулю отогрели в лимузине

0 0

Животное едва не погибло на льду реки.

В Хабаровском крае спасенную косулю отогрели в лимузине. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Известно, что животное застряло в замерзшей воде. Это произошло около населенного пункта Заветы Ильича. Зверь не смог встать со льда, так как его копыта разъезжались в разные стороны. Попавшую в беду косулю заметили мужчины, которые сделали из веревки петлю и вытащили "пострадавшего".  Затем косулю отправили отогреваться в автомобиль. В СМИ не знают, почему дорогостоящий транспорт оказался поблизости к реке. После спасения животное было отпущено обратно в лес.

В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние.

Фото и видео: Telegram / Amur Mash

Теги: косуля, лимузин, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии