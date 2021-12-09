Животное едва не погибло на льду реки.

В Хабаровском крае спасенную косулю отогрели в лимузине. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Известно, что животное застряло в замерзшей воде. Это произошло около населенного пункта Заветы Ильича. Зверь не смог встать со льда, так как его копыта разъезжались в разные стороны. Попавшую в беду косулю заметили мужчины, которые сделали из веревки петлю и вытащили "пострадавшего". Затем косулю отправили отогреваться в автомобиль. В СМИ не знают, почему дорогостоящий транспорт оказался поблизости к реке. После спасения животное было отпущено обратно в лес.

В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние.

Фото и видео: Telegram / Amur Mash