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В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние
Вчера, 22:48
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В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние

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На фотографии северное сияние проявилось слабо.

Вечером 1 декабря жители Ленинградской области могли видеть северное сияние. Снимками природного явления поделились очевидцы в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО".

На фотографии северное сияние проявилось слабо. Автор публикации написал: "Прямо сейчас уже можно наблюдать небольшую дугу северного сияния на севере Ленобласти, вдали от засветок. Засветки от деревень сегодня выглядят как световой лес, длинные лучи от фонарей тянутся к небу".

Ранее эксперты рассказали петербуржцам, где можно увидеть северное сияние.     

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО

Теги: ленобласть, северное сияние, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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ezemes
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