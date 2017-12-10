В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние

Вечером 1 декабря жители Ленинградской области могли видеть северное сияние. Снимками природного явления поделились очевидцы в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО".
На фотографии северное сияние проявилось слабо. Автор публикации написал: "Прямо сейчас уже можно наблюдать небольшую дугу северного сияния на севере Ленобласти, вдали от засветок. Засветки от деревень сегодня выглядят как световой лес, длинные лучи от фонарей тянутся к небу".
Ранее эксперты рассказали петербуржцам, где можно увидеть северное сияние.
Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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