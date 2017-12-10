В Ленобласти 1 декабря сняли северное сияние

На фотографии северное сияние проявилось слабо.

Вечером 1 декабря жители Ленинградской области могли видеть северное сияние. Снимками природного явления поделились очевидцы в Telegram-канале "Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО".

На фотографии северное сияние проявилось слабо. Автор публикации написал: "Прямо сейчас уже можно наблюдать небольшую дугу северного сияния на севере Ленобласти, вдали от засветок. Засветки от деревень сегодня выглядят как световой лес, длинные лучи от фонарей тянутся к небу".

Ранее эксперты рассказали петербуржцам, где можно увидеть северное сияние.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние СПб и ЛО