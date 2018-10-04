Эксперты рассказали петербуржцам, где можно увидеть северное сияние

Охотница за северным сиянием Наталья Крапкина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала горожанам, где можно увидеть это красивое природное явление.
Как оказалось, не обязательно выезжать за пределы города. Легче всего "поймать" северное сияние в Кронштадте – там темнее всего и не мешает городское освещение. Эксперт также назвала намыв Васильевского острова с видом на "Лахту", поскольку на большой воде далеко видно горизонт.
По мнению эксперта, самые яркие северные сияния можно увидеть осенью и весной.
В деревне Дусьево ночью 29 ноября сняли северное сияние.
Фото: Telegram / Астро Фото Болото. Северное сияние в СПб и ЛО (Cate Archer)
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