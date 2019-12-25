В деревне Дусьево ночью 29 ноября сняли северное сияние

Вопреки прогнозам фотографу удалось снять северное сияние.

Ночью 29 декабря в деревне Дусьево Кировского района Ленобласти вопреки прогнозам удалось снять северное сияние. Фотографии появились в Telegram-канале "Астро Фото Болото. Северное сияние в СПб и ЛО".

Снимки были сделаны на трассе "Кола". Однако, по словам фотографа, сияние "не было супер-ярким".

Возможно самое интересное в сиянии спряталось за облачками. Остается только гадать. фотограф

В середине ноября фотографы засняли северное сияние на фоне "Лахта Центра".

Фото: Telegram / Астро Фото Болото. Северное сияние в СПб и ЛО (Cate Archer)