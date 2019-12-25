В больнице Петербурга умер "родственник Сталина", пытавшийся угнать иномарку

Мужчину нашли на улице с пробитой головой.

Петербургские врачи не смогли спасти 47-летнего мужчину, который попал в больницу с пробитой головой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался бомж с психическим расстройством. 11 сентября он пытался угнать красный Nissan Micra. Стражам порядка он представился "родственником Сталина". После задержания выяснилось, что ему нужна помощь психиатра.

Вечером того же дня мужчину нашли на 2-ом Рабфаковском переулке в Невском районе с пробитой головой и увезли в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, гематомы и множественные переломы черепа.

Врачи боролись за жизнь пострадавшего более 10 дней. Однако спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил девушку, чтобы силой заставить выйти за него замуж.

Фото: Piter.TV