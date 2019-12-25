В Петербурге мужчина похитил девушку, чтобы силой заставить выйти за него замуж

В полицию обратился отец потерпевшей.

Вечером 21 сентября в дежурную часть полиции Петербурга обратился мужчина и заявил о похищении своей 20-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, возле дома №35/1 на улице Маршала Захарова к девушке подошел неизвестный и, применив силу, посадил ее в Kia Rio белого цвета и скрылся в неизвестном направлении.

22 сентября в 04:25 утра в квартире дома №34/3 на Парашютной улице был задержан 34-летний житель Московской области. Девушку освободили. Она рассказала, что ее похитил знакомый, чтобы заставить выйти за него замуж.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV