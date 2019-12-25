В Колпино бомж изнасиловал 79-летнюю пенсионерку и украл у нее 15 рублей

Пенсионерка поступила в больницу с закрытым переломом обеих скуловых костей, ушибами и ссадинами мягких тканей головы, лица, гематомой слева.

Полиция разыскала подозреваемого в изнасиловании и ограблении 79-летней пенсионерки в Колпино. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 15 сентября, в полицию пришла телефонограмма из поликлиники Колпинского района. В ней говорилось, что к ним поступила пенсионерка с закрытым переломом обеих скуловых костей, ушибами и ссадинами мягких тканей головы, лица, гематомой слева.

Уже 16 сентября в полицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что 15 сентября в период с 16:00 до 17:00 находясь на участке (Колпино, левый берег реки Ижоры, в 500 метрах от Балканской дороги), неизвестный угрожая ножом и физической расправой, применив физическую силу, открыто похитил денежные средства в размере 15 рублей. Также мужчина совершил в отношении пенсионерки действия сексуального характера, после чего скрылся.

Согласно справки уточненного диагноза от 16.09.2020, у потерпевшей: ЗЧМТ, СГМ, ушибы лица, множественные поверхностные раны обеих кистей (резанные), ссадины волосистой части головы, ссадины вульвы, травматические надрыва слизистой влагалища.

В этот же день в 16:05 полиция по подозрению в совершении преступления задержала 48-летнего мужчину, БОМЖ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за ночное изнасилование девушки.

Фото: Piter.TV