В Петербурге задержали мужчину за ночное изнасилование девушки

Все произошло в квартире у подозреваемого.

В субботу, 12 сентября, в полицию Московского района Петербурга обратилась безработная девушка 1995 года рождения и рассказала о своем изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мужчина 1991 года рождения надругался над ней в своей квартире на Среднерогатской улице. Все произошло около 02:30 ночи.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Насильника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что знакомый "Дилдор" изнасиловал 16-летнюю девушку в Ленобласти.

Фото: Piter.TV