Знакомый "Дилдор" изнасиловал 16-летнюю девушку в Ленобласти

В полицию обратилась бабушка девочки.

Полиция расследует предполагаемое изнасилование 16-летней девушки в поселке Романовка Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 01:30 в полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая во Всеволожске. Она сообщила, что 24 августа около 19:00 в поселке Романовка в неустановленном месте знакомый по имени "Дилдор" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 16-летней внучки (опекаемой).

Ранее петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери.

Фото: pixabay