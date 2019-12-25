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Петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

Петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери

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Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 38-летняя женщина и заявила, что ее бывший сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2011 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительнице стало известно об инциденте 6 сентября. Мужчина совершил половое сношение с несовершеннолетней девочкой в квартире на Мартыновской улице.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Петербурге шантажист взял на крючок любителя выставить гениталии напоказ.

Фото: Piter.TV

Теги: бывший сожитель, изнасилование, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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