Петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 38-летняя женщина и заявила, что ее бывший сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2011 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительнице стало известно об инциденте 6 сентября. Мужчина совершил половое сношение с несовершеннолетней девочкой в квартире на Мартыновской улице.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Петербурге шантажист взял на крючок любителя выставить гениталии напоказ.

Фото: Piter.TV