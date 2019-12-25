В Петербурге шантажист взял на крючок любителя выставить гениталии напоказ

Неизвестный начал требовать с молодого человека деньги.

Накануне в полицию Петербурга обратился молодой человек 1998 года рождения и заявил, что стал жертвой шантажа. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшим оказался любитель помахать половым органов перед веб-камерой. Он продемонстрировал гениталии на анонимном сайте через видеозвонок, за что и поплатился. В феврале прошлого года с ним связался неизвестный и потребовал 10 тысяч рублей за сохранение тайны и "избежание позора". Шантажист связался со своей жертвой через социальную сеть "ВКонтакте".

Молодой человек не поддался на уловки злоумышленника и пошел в полицию, честно все рассказав. По факту вымогательства 5 сентября было возбуждено уголовное дело. Незнакомца ищут правоохранители.

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