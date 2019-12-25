Дядю из Колпино задержали за совращение 12-летней племянницы

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 6 сентября, в полицию города Колпино обратилась местная жительница и обвинила собственного 40-летнего брата в совращении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Жертвой извращенца стала 12-летняя девочка. Дядя совершил в отношении племянницы развратные действия.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчину посадили в изолятор временного содержания.

Ранее в Ленобласти 66-летний дед неоднократно насиловал внучку-пятиклассницу.

Фото: Piter.TV