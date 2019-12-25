В Ленобласти 66-летний дед неоднократно насиловал внучку-пятиклассницу

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 25 августа, в полицию Волосовского района Ленобласти обратилась 53-летняя женщина, работающая директором в "Каложицком ресурсном центре", и заявила о противоправных действиях, совершенных в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в поселке Кикерино 66-летний пенсионер неоднократно насиловал внучку-пятиклассницу. Девочка подвергалась насилию с неустановленного периода времени до 17 июня 2019 года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Подозреваемого в совершении преступления задержали. В настоящий момент расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV