Бездомным в Петербурге начнут выдавать бесплатные проездные

В Петербурге утвердили постановление о бесплатных билетах для бездомных.

В Санкт-Петербурге принято постановление о предоставлении бесплатных проездных билетов бездомным гражданам, сообщает правительство города.

Право на получение билетов имеют лица, которые не владеют жилым помещением, не являются нанимателями по договору найма и не пользуются жильем по договору безвозмездного пользования. Исключение составляют квартиры из специализированного жилищного фонда или объекты, находящиеся в собственности.

Для оформления льготы необходимо подтвердить отсутствие жилья и представить документы о последнем месте регистрации в Петербурге. Для детей до 14 лет требуется свидетельство о рождении.

Комитет по транспорту утвердит перечень автобусных маршрутов, где будет действовать мера поддержки. Если получатель имеет месячный единый именной льготный билет, метрополитен выпустит носитель с проездным без оплаты его стоимости.

Фото: pxhere