На ЗСД будут закрывать съезды в районе Витебской развязки до 23 марта

Съезды с ШМСД на Витебский проспект перекроют в ночные часы.

В компании "Магистраль Северной столицы" сообщили о временных ограничениях движения на Западном скоростном диаметре. В ночные часы с 20 по 23 марта в районе Витебской развязки будут проводиться дорожные работы.

С 23:00 20 марта до 06:00 21 марта для движения закроют съезд с Широтной магистрали скоростного движения на Витебский проспект в южном направлении.

В ночь с 21 на 22 марта с 23:00 до 06:00 перекроют съезд с Витебского проспекта на Витебскую развязку ШМСД.

В период с 23:00 22 марта до 06:00 23 марта ограничения коснутся съезда с Витебской развязки ШМСД на Витебский проспект в северном направлении.

Фото: пресс-служба "Магистрали Северной столицы"