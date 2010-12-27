Эксперты составили ТОП-10 самых невостребованных автомобилей в России

Крайне низкий спрос связывают с тем, что в дальнейшем авто будет тяжело продать на вторичном рынке.

Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора autospot.ru назвали самые невостребованные модели машин у россиян, которые совершают покупку через Интернет. В рейтинг попали как бюджетные, так и премиальные авто, сообщило "Экономика сегодня".

Самыми непопулярными оказались американский седан Cadillac CT6, минивен Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee SRT. С января 2019 году через Интернет их не купил ни один житель России. Спросом не пользуется кроссовер Infiniti QX30 и пикап Fiat Fullback, а также китайские модели - Lifan Myway и Geely Emgrand X7, седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4.

Рейтинг замыкает кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV, его купили два человека.

Эксперты считают, что машины не востребованны из-за того, что в дальнейшем их будет тяжело продать на вторичном рынке. Есть вероятность, что некоторые модели в будущем покинут российский авторынок.

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