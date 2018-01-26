Россиян ждет подорожание новых автомобилей в 2020 году

Продажи легковушек и небольших грузовиков пойдут на убыль.

В следующем году автомобильные производители поднимут цены на новые машины, сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В 2020 году продажи легковых и небольших грузовых автомобилей пойдут на убыль, понижение составит 8%.

При таком поведении авторынка производителям придется понемногу повышать цены, поскольку они ориентируются друг на друга. У первого поднявшего цены выше других продажи упадут быстрее и весомее.

"АвтоВАЗ" спрогнозировал сокращение продаж легковушек и небольших грузовиков до 1,7 миллиона штук в следующем году. Ранее предполагается трехпроцентный рост, однако теперь РОАД ожидает падение продаж в России на 2,2 процента.

Ранее сообщалось, что авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года.