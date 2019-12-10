Рост цен на билеты для пассажиров произойдет из-за роста издержек.

Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года в среднем от 3 до 18%. Стоимость билетов будет зависеть от выбранного пассажиром направления. Об этом сообщили специалисты из Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта "Известиям".

В преддверии традиционно убыточного IV квартала можно прогнозировать значительный финансовый убыток по итогам года прокомментировали специалисты отрасли

К этому приведет рост издержек, которые вынуждены платить авиакомпании. До сих пор российские компании не получили обещанные 23 млрд. рублей за скачок цен на топливо. Созданный правительством механизм демпфера не работает. В АЭВТ напомнили, что за I–III кварталы 2019 года превышен рост расходов над доходами. Показатель достигал 12,8% против 12% соответственно. Убытки за первые девять месяцев составили 9,7 млрд. рублей.

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