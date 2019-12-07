"ВТБ Лизинг" прокомментировал на расследование ФБК о бизнес-джетах

В компании заявили, что джеты проданы и не принадлежат каким-либо аффилированным структурам.

"ВТБ Лизинг" прокомментировал расследование ФБК о бизнес-джетах. В пресс-службе компании на запрос РБК заявили, что самолеты были проданы в 2017 году из-за риска ввода санкций.

Ранне Навальный опубликовал расследования о самолетах оффшора IF COMPANY LIMITED в Белизе. Перелеты на них совершали ведущая Наиля Аскер-заде и жена премьера Светлана Медведева.

ФБК связал самолеты и компанию – владельца самолета с главой ВТБ Андреем Костиным. В компании заявили, что джеты проданы и не принадлежат каким-либо аффилированным структурам.

Напомним, ранее Навальный рассказал о бизнес-джете за $50 млн, на котором летает жена Медведева.

Видео: Видео: YouTube / Business Jet Traveler