На ЗСД в Петербурге вечером перекрыли движение в сторону Белоострова

Автомобилистов удивило перекрытие ЗСД от Макарова до Белоострова в пятницу.

Вечером 5 сентября движение на Западном скоростном диаметре в Петербурге было перекрыто на участке от набережной Макарова до Белоострова протяженностью около 30 километров. Информация появилась в сервисе "Яндекс Карты" около 18:00. Источник: "Яндекс Карты". К 19:22 движение на этом отрезке восстановили. Причины временного перекрытия официально не сообщались. Согласно данным ООО "Магистраль Северной столицы", с 20:00 5 сентября на участке трассы от Вольного острова до 13-го километра ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность ремонтной зоны — 5 километров. Движение ограничено по двум правым полосам. Завершить работы планируется к 06:00 8 сентября.

