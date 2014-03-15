На ЗСД в Петербурге временно перекроют несколько въездов и съездов для машин

Временные ограничения движения вводятся на Западном скоростном диаметре в связи с проведением дорожных работ.
С 23:00 27 августа до 06:00 28 августа будут закрыты: въезд с Витебского проспекта на ЗСД, въезды с Витебской развязки на северное и южное направления трассы, а также съезд на Витебскую развязку при движении с севера на юг.
Кроме того, с 23:00 31 августа до 06:00 1 сентября ограничат въезд с Витебской развязки на север ЗСД и съезд на развязку при движении с севера на юг.
Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать перекрытия при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось, что в Петербурге началась подготовка к строительству нового участка ШМСД.
Фото: Piter.TV
