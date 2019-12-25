В Петербурге началась подготовка к строительству нового участка ШМСД

Скоростная магистраль ШМСД разгрузит центр Петербурга от пробок.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к строительству нового участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая соединит восточные районы города с центром и югом. Об этом сообщил Комитет по инвестициям и реализации инвестпроектов.

Компания "ЗСД" выбрала подрядчиков для подготовки территории под строительство. Работы включают переустройство инженерных сетей, снос старых зданий и проверку грунта на наличие опасных предметов.

На участке заменят линии электропередач, водопроводные и газовые трубы, канализацию и телефонные линии. ШМСД пройдет через несколько районов города и соединится с Западным скоростным диаметром.

Новая магистраль предназначена для разгрузки центра Петербурга от транзитного транспорта. Сроки завершения строительства не уточняются.

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Фото: Telegram / Николай Линченко