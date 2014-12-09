Mash: жертвой стал Оганес Камарян.

В центре Москвы застрелили мужчину, который находился в розыске в Армении за тяжкое преступление. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Согласно предварительной информации от ТГ-каналов, жертвой преступления в столице России стал Оганес Камарян. Мужчина якобы разыскивался у себя на родине за заказное убийство.

На Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный в спину застрелил мужчину. По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении. источник ТАСС

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова уточнила прессе, что погибший является мужчиной 1960 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме статьи об убийстве также расследуется дело о незаконном обороте оружия. К месту гибели человека направлен руководитель ГСУ Андрей Стрижов.

Мужчину, который убил свою жену во Всеволожске, арестовали.

Фото и видео: Telegram / Mash

