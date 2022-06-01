Мужчину, который убил свою жену во Всеволожске, арестовали

Всеволожский городской суд постановил заключить под стражу мужчину, который подозревается в убийстве своей жены в батутном парке во Всеволожске. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленобласти. Решение вынесено 1 июня.

Мужчину арестовали до 28 июля 2022 года. По версии следователей, в воскресенье, 29 мая, на Заводской улице во Всеволожске 30-летний мужчина ударил ножом в грудь 34-летнюю женщину, с которой был в отношениях. Весь конфликт видел 11-летний сын пострадавшей. От ранения женщина скончалась на месте.

30 мая подозреваемого задержали на проспекте Косыгина.

Видео: СУ СК России по Ленинградской области