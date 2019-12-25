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Во Всеволожске задержали подозреваемого в убийстве возлюбленной
Сегодня, 9:13
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Во Всеволожске задержали подозреваемого в убийстве возлюбленной

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В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Во Всеволожске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве возлюбленной в детском клубе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

В воскресенье, 29 мая, на Заводской улице 30-летний ревнивец ударил ножом в грудь 34-летнюю женщину, с которой был в отношениях. Весь конфликт видел 11-летний ребёнок женщины от первого брака. От ранения пострадавшая скончалась на месте.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, убийство
Категории: Лента новостей,

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