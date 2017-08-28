СК опубликовал видео с предполагаемым убийцей женщины во Всеволожске

На видеозаписи видно, как мужчина спускается на цокольный этаж дома на Заводской улице, где позднее найдут тело погибшей.

Появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал предполагаемый убийца женщины во Всеволожске. Видеозапись опубликована Следственным комитетом по Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 29 мая. В компьютерном клубе во Всеволожске обнаружили тело 34-летней женщины с ножевым ранением. По версии следствия, убийство на почве ревности совершил её 30-летний знакомый.

На видеозаписи видно, как мужчина спускается на цокольный этаж дома на Заводской улице, где позднее найдут тело погибшей. Подозреваемого разыскивает полиция.

Видео: СК РФ