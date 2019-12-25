Во Всеволожске на рабочем месте зарезали сотрудницу батутного центра

Мужчина зарезал 35-летнюю жительницу Всеволожска на глазах ее 11-летнего сына. Подозреваемого разыскивает полиция, об этом стало известно Piter.tv.
На женщину напали прямо на рабочем месте в батутном центре. Между ней и её 31-летним знакомым возник словесный конфликт, который перерос в драку. Сначала мужчина начал душить женщина, а затем ударил её ножом в грудь. Об этом правоохранителям рассказал 11-летний сын погибшей, который видел всё происходящее.
Школьник после этого побежал на улице и просил помощи у прохожих. Подозреваемого разыскивают. Известно, что он имеет несколько судимостей.
Ранее на Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа.
Фото: Piter.tv
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