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Во Всеволожске на рабочем месте зарезали сотрудницу батутного центра
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске на рабочем месте зарезали сотрудницу батутного центра

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Всё происходящее видел 11-летний сын женщины.

Мужчина зарезал 35-летнюю жительницу Всеволожска на глазах ее 11-летнего сына. Подозреваемого разыскивает полиция, об этом стало известно Piter.tv.

На женщину напали прямо на рабочем месте в батутном центре. Между ней и её 31-летним знакомым возник словесный конфликт, который перерос в драку. Сначала мужчина начал душить женщина, а затем ударил её ножом в грудь. Об этом правоохранителям рассказал 11-летний сын погибшей, который видел всё происходящее.

Школьник после этого побежал на улице и просил помощи у прохожих. Подозреваемого разыскивают. Известно, что он имеет несколько судимостей.

Ранее на Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа.

Фото: Piter.tv

Теги: батутный центр, всеволожск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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