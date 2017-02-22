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На Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа
Сегодня, 13:46
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На Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа

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Нарушителя порядка удалось задержать.

В субботу, 28 мая, в Красногвардейском районе сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали горожанина, который открыл огонь по соседу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у дома на Отечественной улице в 22:47. Росгвардейцы оперативно прибыли на место ЧП, остановили беспредел и доставили агрессивного петербуржца в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина стрелял из пневматического пистолета. 

Отметим, что пострадавший от госпитализации отказался. Сейчас он приходит в себя после вчерашнего нападения. 

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержанный является владельцем огнестрельного оружия ограниченного поражения и имеет разрешение на хранение и ношение пистолета до июня 2026 года.

Пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.tv:  мигрант напал с ножом на 17-летнего ухажера бывшей жены.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: война соседей, задержание, отечественная улица, росгвардия, стрелок, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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