На Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа

Нарушителя порядка удалось задержать.

В субботу, 28 мая, в Красногвардейском районе сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали горожанина, который открыл огонь по соседу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у дома на Отечественной улице в 22:47. Росгвардейцы оперативно прибыли на место ЧП, остановили беспредел и доставили агрессивного петербуржца в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина стрелял из пневматического пистолета.

Отметим, что пострадавший от госпитализации отказался. Сейчас он приходит в себя после вчерашнего нападения.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержанный является владельцем огнестрельного оружия ограниченного поражения и имеет разрешение на хранение и ношение пистолета до июня 2026 года. Пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти