В центре Москвы полностью сгорел Ferrari

Причины возгорания устанавливаются.

В районе Кутузовского проспекта российской столицы полностью сгорел спортивный автомобиль марки Ferrari. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно данным СМИ, площадь пожара составила семь квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не выявлено.

На время тушения огня улица была перекрыта.

По информации из социальных сетей, сгорел спорткар марки Ferrari F430. Данный автомобиль стоит около семи миллионов рублей.

Точная причина возгорания устанавливается.

Ранее в Сухуме сгорел автомобиль бывшего вице-президента Абхазии.

Видео: Telegram/LIFE SHOT