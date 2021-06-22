В Сухуме сгорел автомобиль бывшего вице-президента Абхазии

Причиной возгорания мог стать поджог.

В Сухуме сгорел автомобиль экс-вице-президента Абхазии Виталия Габнии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокурора города Алхаса Агумава.

Инцидент произошел ночью 22 июня во дворе дома Габнии. По версии следствия, причиной пожара мог стать поджог. В настоящее время тщательно изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения для подтверждения или опровержения этого.

На данный момент уже осмотрено место происшествия, проводится проверка по факту возгорания транспортного средства.

Виталий Габния был избран вице-президентом в 2014 году, свой пост он покинул через четыре года. В настоящее время он является председателем политической партией "Апсны".

Ранее суд Петербурга арестовал полицейского и его напарников за поджог иномарки.

Видео: Telegram/Sputnik Абхазия