У общественника Александра Виноградова вновь загорелась машина

Пострадавший уверен, что машину подожгли.

У общественного деятеля Александра Виноградова сгорела машина. Владелец подозревает, что это был поджог. Об этом он написал в своей группе в "ВКонтакте" 3-го июня.

По информации "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", машина была припаркована на проспекте Науки. Новый Audi Q7 стоит более 6 млн рублей. В пресс-службе МЧС о происшествии не поступало.

Машину борца с незаконной торговлей сжигают уже не в первый раз.

Летом прошлого года Piter.TV вместе с Александром Виноградовым провел рейд по несанкционированным объектам торговли у метро "Пионерская".

Видео и фото: ВКонтакте / VinogradovLife