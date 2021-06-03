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У общественника Александра Виноградова вновь загорелась машина

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Пострадавший уверен, что машину подожгли.

У общественного деятеля Александра Виноградова сгорела машина. Владелец подозревает, что это был поджог. Об этом он написал в своей группе в "ВКонтакте" 3-го июня.

По информации "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", машина была припаркована на проспекте Науки. Новый Audi Q7 стоит более 6 млн рублей. В пресс-службе МЧС о происшествии не поступало. 

Машину борца с незаконной торговлей сжигают уже не в первый раз. 

Летом прошлого года Piter.TV вместе с Александром Виноградовым провел рейд по несанкционированным объектам торговли у метро "Пионерская". 

Видео и фото: ВКонтакте / VinogradovLife

Теги: машина, общественный деятель, поджог, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 14:26

"Бедный" общественник... На какие шиши такая машина?? 

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