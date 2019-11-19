В центре Москвы избили офицера ФСБ

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы. Пострадавший служит в Центре специального назначения. Сейчас он госпитализирован в местную больницу, в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили в "Интерфаксе".
Медики объяснили, что у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Нападение на представителя ведомства произошло в кафе на Пречистенской набережной. В результате конфликта в центре города неизвестные избили москвича. Подробности инцидента выясняются.
Ранее Piter.tv писал о том, что во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России.
Видео: YouTube/Василий Пупкин, London Ambulance Service, ResusCouncilUK
Обсуждение ( 4 )
это не женщин на митингах таскать..силовик не смог дать отпор..как же так....
Против лома нет приёма. Скорее всего шакалы ударили чем то по голове, а потом добивались.
Так же как не смог дать отпор зарезанный спецназовец,заступившийся за троих,которых избивали толпой!!!! Как вам не стыдно!! Чушь такую писать!!!!
я бы посмотрел на тебя как ты давал отпор титька таракания.
Пить меньше надо...фсб...фсб
Отличная новость!