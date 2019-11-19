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Сегодня, 12:22
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lesjasap
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В центре Москвы избили офицера ФСБ

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Мужчин госпитализирован с травмами.

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы. Пострадавший служит в Центре специального назначения. Сейчас он госпитализирован в местную больницу, в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Медики объяснили, что у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Нападение на представителя ведомства произошло в кафе на Пречистенской набережной. В результате конфликта в центре города неизвестные избили москвича. Подробности инцидента выясняются. 

Ранее Piter.tv писал о том, что во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России.

Видео: YouTube/Василий Пупкин, London Ambulance Service, ResusCouncilUK

Теги: избиение, москва, нападение, спецназ, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 13:04

это не женщин на митингах таскать..силовик не смог дать отпор..как же так....

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:10

Против лома нет приёма. Скорее всего шакалы ударили чем то по голове, а потом добивались.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:11

Так же как не смог дать отпор зарезанный спецназовец,заступившийся за троих,которых избивали толпой!!!! Как вам не стыдно!! Чушь такую писать!!!!

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:21

я бы посмотрел на тебя как ты давал отпор титька таракания.

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Аноним
Сегодня 13:34

Пить меньше надо...фсб...фсб

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Аноним
Сегодня 13:23

Отличная новость!

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