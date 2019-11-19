В центре Москвы избили офицера ФСБ

Мужчин госпитализирован с травмами.

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы. Пострадавший служит в Центре специального назначения. Сейчас он госпитализирован в местную больницу, в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Медики объяснили, что у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Нападение на представителя ведомства произошло в кафе на Пречистенской набережной. В результате конфликта в центре города неизвестные избили москвича. Подробности инцидента выясняются.

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Видео: YouTube/Василий Пупкин, London Ambulance Service, ResusCouncilUK