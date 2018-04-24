Иностранцы предлагают России сотрудничать.

Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России. В международной организации заметили, что в России до сих пор актуальны санитарные проблемы. Решить их можно при активном участии руководства страны. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ВТО.

По словам директор организации, сначала необходимо разработать комплекс мер, предоставить денежные средства и повысить осведомленность населения.

Россия может стать нашим следующим партнером из числа крупных стран добавили в ведомстве

Ранее ВТО помогала с "кризисами" в Индии и КНР. Специалисты считают, что необходимо искать решения, ориентированные на человека и активно вовлекать местную власть в решение проблем. В кабинки нужно внедрять современные технологии, которые были бы доступны для населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге экс-сотрудник ФСБ воткнул в задний проход бизнесмена охотничий карабин.